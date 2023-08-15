Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Saksikan Geladi Bersih Upacara HUT Ke-78 RI di Istana

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:48 WIB
Presiden Jokowi Saksikan Geladi Bersih Upacara HUT Ke-78 RI di Istana
Presiden Jokowi saksikan geladi bersih upacara HUT Ke-78 RI di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/8/2023). (MPI/Raka Dwi Novianto)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyaksikan geladi bersih upacara HUT Ke-78 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Jokowi menyaksikan geladi bersih bersama istrinya Iriana Jokowi. Keduanya tampak mengenakan pakaian pramuka. Diketahui keduanya sebelumnya menghadiri Rainas XII di Buperta, Cibubur.

Selain Jokowi, tampak Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyaksikan geladi bersih upacara HUT Ke-78 RI.

Jokowi menyaksikan paskibraka yang melakukan pengibaran bendera. Terlihat para paskibraka bergerak rapi di hadapan Presiden dan berhasil membentangkan bendera.

Tidak hanya itu, Jokowi menyaksikan parade pesawat tempur dan helikopter dari TNI. Setelahnya, Jokowi menyaksikan pergelaran musik.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Telusuri berita news lainnya
