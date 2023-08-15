Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Analisis BMKG Terkait Gempa M5,8 di NTT, Ada Aktivitas Batuan di Lempeng Indo-Australia

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:52 WIB
Analisis BMKG Terkait Gempa M5,8 di NTT, Ada Aktivitas Batuan di Lempeng Indo-Australia
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan analisis terkait gempa M5,8 di Mbay Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa 15 Agustus 2023 pukul 10.54.06 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,6. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 8,81° LS ; 121,49° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 19 km Barat Laut Ende, Nusa Tenggara Timur pada kedalaman 182 km.

"Dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempabumi yang terjadi merupakan jenis gempabumi menengah akibat adanya deformai batuan akibat mekanisme "slab-pull" pada lempeng Indo-Australia," ungkap Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono dalam keterangannya.

Daryono mengatakan hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi memiliki mekanisme pergerakan turun (normal fault).

Gempabumi ini dirasakan di Waingapu, Ende dengan skala intensitas III - IV MMI (Bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak dalam rumah ), Sumbawa, Dompu, Kota Bima, Kab. Bima, Ngada, Mataram, Lombok Timur, Sumbawa Barat III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu), Gianyar, Denpasar, Bajawa II MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung bergoyang). Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut.

