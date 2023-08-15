Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Karyawan KAI Tersangka Teroris Jual-Beli Senpi Rakitan di Marketplace

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:58 WIB
Karyawan KAI Tersangka Teroris Jual-Beli Senpi Rakitan di <i>Marketplace</i>
Karyawan PT KAI, DE terlibat aksi terorisme. Pelaku menjual senpi rakitan di marketplace. (Foto: Puteranegara)
JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap bahwa karyawan KAI tersangka kasus teroris, DE (28) melakukan aktivitas jual-beli senjata api (senpi) rakitan secara online atau via marketplace.

"Yang bersangkutan memiliki juga akun di marketplace di salah satu penjualan online yang dikamuflasekan oleh yang bersangkutan menjadi penjualan mainan militer yang berkaitan dengan perlengkapan, ada gear, ada baju tactical, perlengkapan tactical. kemudian ada termasuk senjata ini," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada awak media, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Aswin menjelaskan, saat ini pihaknya sedang mendalami hasil dari aktivitas marketplace tersebut. Dalam hal ini ditelusuri penggunaannya, dari membeli bahan hingga menjual senjata api rakitan.

 BACA JUGA:

"Kemudian keuntungan dari penjualan itu dia pakai untuk mengupgrade mulai dari biaya untuk mengupgrade misalnya dari air softgun menjadi senjata api itu biayanya berapa gitu, karena dia memerlukan alat atau komponen lain," ujar Aswin.

Mengingat, kata Aswin, karyawan KAI tersangka kasus teroris tersebut, bisa memodifikasi senjata air softgun menjadi senjata api (senpi) yang mematikan.

 BACA JUGA:

"Kemudian yang bersangkutan juga menawarkan ke orang. Hasil marketplace ini masih didalami penyidik termasuk transaksi semuanya termasuk besaran uangnya, akun yang melakukan interaksi dengan akun yang bersangkutan. Nah kita masih dalam penyelidikan dan penyidikan oleh petugas Densus 88," ucap Aswin.

Telusuri berita news lainnya
