Teroris di Bekasi Sudah Baiat ke ISIS Sebelum Jadi Karyawan PT KAI

Densus 88 mengungkap tersangka teroris di Bekasi sudah baiat ke ISIS sebelum menjadi karyawan PT KAI. (Okezone/Puteranegara Batubara)

JAKARTA - Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri mengungkap, tersangka teroris DE (28) sudah baiat atau sumpah setia ke organisasi ISIS sebelum menjadi karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

"Ya jadi dari catatan tentang status karyawannya dia itu bergabung 2016 sebagai karyawan PT KAI," kata Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar kepada awak media, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Bahkan, kata Aswin, DE pada 2010 telah bergabung ke jaringan Mujahidin Indonesia Barat (MIB). Kemudian pada 2014, tersangka mengucap sumpah setia ke Amir ISIS.

"Jadi setelah dia awal tadi pertama dia bergabung dengan MIB di Bandung menjadi jamaah di WM yang sudah ditangkap itu. Kemudian 2014 dia menyatakan baiat tunduk kepada amir ISIS kemudian 2016 baru dia terdaftar sebagai karyawan PT KAI," ujar Aswin.

Namun, Aswin mengklaim, pihaknya selama ini sudah berkoordinasi dengan BUMN untuk bekerja sama terkait pencegahan paham radikal maupun terorisme.

"Kita juga selama ini sebenarnya berkoordinasi dengan pihak BUMN, melakukan kerja sama untuk menangkal paham radikal ini di BUMN," ucap Aswin.

Pasalnya, ia menjelaskan, kasus karyawan BUMN terlibat terorisme ini bukanlah yang pertama.