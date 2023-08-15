KH Anwar Iskandar Resmi Ditetapkan Jadi Ketum Baru MUI Gantikan KH Miftachul Akhyar

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Rapat Pleno yang agenda utamanya adalah pembahasan Ketua Umum MUI pengganti KH Miftachul Akhyar pada Selasa (15/8/2023) di Jakarta. Hasilnya, pleno menyepakati bahwa KH Anwar Iskandar ditunjuk sebagai Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftachul Akhyar.

Ketua Panitia Rapat Pleno MUI, KH Rofiqul Umam Ahmad mengatakan bahwa Rapat Pleno menyetujui untuk menetapkan KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftachul Akhyar. Penetapan tersebut nanti akan dibawa ke Rapat Paripurna MUI.

“Rapat Pleno menetapkan bapak KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI menggantikan KH Miftachul Akhyar yang mengundurkan diri,” kata Rofiq dikutip dalam laman resmi MUIDigital, Selasa (15/8/2023).

Penetapan KH Anwar Iskandar sebagai Ketua Umum MUI ini berdasarkan usulan dari KH Miftachul Akhyar sendiri. PBNU juga menyetujui jika pengganti KH Miftachul Akhyar adalah KH Anwar Iskandar. Selain sosok sepuh di PBNU, KH Anwar Iskandar juga menduduki sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI.

Nantinya, KH Anwar Iskandar akan meneruskan masa KH Miftachul Akhyar hingga 2025. Selama ini, kepemimpinan MUI dibawah kendali tiga Wakil Ketua Umum MUI yang dibagi per bidang. Tiga Wakil Ketua Umum MUI tersebut adalah Buya Anwar Abbas, KH Marsudi Syuhud, dan Buya Basri Bermanda.