HOME NEWS NASIONAL

3 Fakta Jokowi Bilang Kualitas Udara Jabodetabek Buruk, Ungkap Beberapa Faktornya

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |12:56 WIB
3 Fakta Jokowi Bilang Kualitas Udara Jabodetabek Buruk, Ungkap Beberapa Faktornya
Presiden Jokowi mengungkap sejumlah faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek (Foto : Biro Pers Kepresidenan)
KUALITAS udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, Bekasi (Jabodetabek) dinilai sangat buruk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berikut sejumlah fakta terkait pernyataan Presiden Jokowi soal buruknya kualitas udara di Jabodetabek:

1. Disampaikan saat Ratas

Hal tersebut disampaikan dalam arahannya pada Rapat Terbatas terkait Peningkatan Kualitas Udara Kawasan Jabodetabek di Istana Merdeka, Jakarta pada hari ini Senin 14 Agustus 2023.

"Kita akan membahas mengenai kualitas udara di Jabodetabek yang selama satu pekan terakhir, kualitas udara di Jabodetabek sangat, sangat buruk," kata Jokowi dalam arahannya.

"Tanggal 13 Agustus 2023, indeks kualitas di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," tambahnya.

2. Faktor Penyebab

Jokowi mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan kualitas udara di Jabodetabek semakin buruk, di antaranya musim kemarau berkepanjangan hingga pembuangan emisi.

"Kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Serta pembuangan emisi dari transportasi," kata Jokowi.

