Momen Presiden Jokowi Tinjau Raimuna Nasional XII di Cibubur

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung kegiatan Raimuna Nasional XII Gerakan Pramuka Tahun 2023 yang digelar di Bumi Perkemahan Pramuka Cibubur, Jakarta, Selasa (15/8/2023.

Dengan berseragam Pramuka lengkap, Presiden tiba di lokasi kegiatan sekitar pukul 07.26 WIB. Kedatangan Jokowi disambut Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Budi Waseso. Setelah itu, Presiden yang juga merupakan Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka, meninjau lapangan utama Raimuna Nasional tersebut.

Selanjutnya, Presiden meninjau area ketahanan pangan yang terdiri atas area perkebunan dan peternakan. Selain itu, Presiden Jokowi dan Iriana menyempatkan berdialog dengan sejumlah anggota Pramuka terkait pemeliharaan tanaman dan pemanfaatan barang bekas.

Raimuna Nasional merupakan kegiatan pesta pertemuan bagi anggota Pramuka golongan Penegak dan Pandega (usia 16-25 tahun) dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 tahun sekali dengan tujuan untuk mempererat persaudaraan antarsuku dan budaya, meningkatkan jiwa nasionalisme, memperkenalkan keberagaman Indonesia, serta memperkuat rasa memiliki sesama anggota Pramuka.