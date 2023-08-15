Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengapa Proklamasi Diperingati Setiap Tahun?

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:25 WIB
Mengapa Proklamasi Diperingati Setiap Tahun?
Mengapa Proklamasi Diperingati Setiap Tahun (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Dalam mengenang jasa para pahwalan, setiap tahunnya proklamasi diperingati pada tanggal 17 Agustus.

Adapun, proklamasi kemerdekaan pada sebuah negara menjadi momen penting dalam sejarah. Salah satunya terbebas dari para penjajah.

-Lantas mengapa proklamasi diperingati setiap tahun? Simak ulasannya:

Sebagaimana diketahui, proklamasi diperingati setiap tahun dikarenakan peristiwa pembacaan naskah oleh Ir Soekarno pada 17 Agustus 1945. Hal itu menandakan sebuah revolusi baru pemindahan kekuasaan negara Indonesia dari penjajah menjadi negara merdeka.

Sementara itu, peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah salah satu cara untuk melestarikan dan menghormati identitas nasional. Peringatan tahunan ini menjadi penghormatan atas pengorbanan pahlawan dan tokoh-tokoh bersejarah.

-Sejarah Kemerdekaan Indonesia

Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Melansir Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, kemerdekaan Indonesia bermula pada peristiwa Rengasdengklok 16 Agustus 1945.

