12 Contoh Sambutan Ketua RT Malam Tirakatan Acara 17 Agustus 2023

JAKARTA- Kumpulan 12 contoh sambutan Ketua RT malam tirakatan acara 17 Agustus 2023 ini bisa dijadikan referensi Anda. Adapun, malam tirkatan merupakanmomen untuk mendoakan para tokoh pahlawan yang gugur di masa sebelum hingga kemerdekaan.

Untuk setiap rukun tetangga ataupun warga di beberapa daerah menggelar acara tersebut. Beberapa persiapan juga dilakukan salah satunya membuat naskah sambutan yang nantikan akan diucapkan oleh Ketua RT.

Berikut 12 contoh sambutan ketua RT (Rukun Tetangga) malam tirakatan acara 17 Agustus mendatang:

1. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil ambiyai walmursalin waala alihi wasohbihi ajmain ammabadu.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dengan sehat dan tanpa kekurangan. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta sahabat dan para pengikutnya.

Para warga semuanya, menjelang malam kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus, kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, di balik itu semua, ada hal yang tak boleh kita lupakan, yaitu perjuangan para pahlawan. Tanpa mereka, kita tentu saja tidak dapat merasakan kemerdekaan seperti saat ini.

Kita sebagai generasi penerus bangsa harus menghargai perjuangan yang telah mempertaruhkan nyawa mereka. Hal yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan melakukan hal-hal yang positif dan mempertahankan kehormatan bangsa ini. Untuk itu, mari kita tingkatkan rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa. Cukup sekian kata sambutan saya jika ada kata salah agar dibuka pintu maafnya.

Dirgahu Indonesia yang ke 78 tahun.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

2. Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil alamin washolatu wassalamu ala asrofil ambiyai walmursalin waala alihi wasohbihi ajmain ammabadu.

Hadirin yang kami hormati, Dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami sebagai panitia berpesan agar pesta rakyat malam ini dapat berlangsung dengan damai, tertib, dan aman.

Saya sebagai ketua panitia memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan pada acara malam ini, karena inilah batas kemampuan kami sebagai panitia.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh donatur atas sumbangannya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak/Ibu dan saudara saudari dengan pahala yang berlimpah. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua panitia yang telah bekerja keras untuk melaksanakan kegiatan ini.

Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mohon maaf jika ada salah kata, kepada Allah saya mohon ampun.

Akhir kata dari saya, selamat berjuang, selamat membangun bangsa dan negara kita tercinta ini.

Dirgahayu Indonesiaku! Merdeka!

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.