INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Tok! MK Tolak Gugatan Pengangkatan Jaksa Agung

Irfan Maulana , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |14:24 WIB
<i>Tok</i>! MK Tolak Gugatan Pengangkatan Jaksa Agung
MK tolak gugatan terkait pengangkatan Jaksa Agung (Foto : MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan menolak gugatan perkara soal pengangkatan Jaksa Agung, di mana calon jaksa agung wajib mengikuti uji kelayakan. Perkara Nomor 30/PUU-XXI/2023 itu ditolak lantaran dinilai tidak beralasan.

"Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruh. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar ketua MK saat memimpin sidang putusan di gedung MA, Jakarta Pusat, Selasa, (15/8/2023).

Diketahui, perkara tersebut digugat oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai Analis Penuntutan/Calon Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Wakai.

Pada sidang terdahulu, Pemohon meminta agar Mahkamah memberikan tafsir konstitusional untuk memperbaiki definisi Penuntut Umum dalam Pasal 1 angka 3 UU Kejaksaan agar mencakup juga Jaksa Agung selain jaksa yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sebab, bisa saja seorang Jaksa Agung merupakan pensiunan jaksa yang tidak lagi berstatus PNS.

Dengan demikian, norma a quo nantinya diharapkan tidak lagi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) UU Kejaksaan. Berikutnya, Pemohon juga memohonkan agar Mahkamah memberikan tafsir tentang pengangkatan Jaksa Agung yang tidak disertai oleh adanya fit and proper test di DPR RI yang menjadi bagian dari penerapan check and balances. Hal ini dapat berakibat pada gangguan independensi Kejaksaan Agung RI sebagai penegak hukum di Indonesia.

Menurut Pemohon, Pasal 20 UU Kejaksaan membuka ruang kesempatan dengan sangat mudah bagi seseorang yang tidak pernah mengalami berbagai hal dan tahapan proses sebagai jaksa untuk menjadi Jaksa Agung.

