Gempa M3,4 Guncang Wilayah Ende NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 3,4 mengguncang wilayah Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (15/8/2023) sekira pukul 14.18 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 8.71 Lintang Selatan - 121.54 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.4, 15-Aug-2023 14:18:43WIB, Lok:8.71LS, 121.54BT (20 km BaratLaut ENDE-NTT), Kedlmn:184 Km," tulis BMKG.

Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)