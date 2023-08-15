Pertama Kalinya, Dynamic Pegasus Bakal Atraksi Meriahkan HUT Ke-78 RI

JAKARTA - Sebanyak 30 pesawat dari tiga matra akan terlibat dalam demo udara HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Lima di antara ialah Helikopter Colibri.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati mengatakan, untuk pertama kalinya Dynamic Pegasus TNI Angkatan Udara akan tampil di publik.

"Ada tampil yaitu Pegasus. Pegasus ini yang biasanya sudah kita tampilkan di ajangnya Angkatan Udara. Namun, untuk pertama kali kita tampilkan di depan masyarakat publik, umum," kata Agung di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (15/8/2023).

Nantinya, kata Agung, Tim Aerobatic Dynamic Pegasus itu akan menari dengan helikopter EC-120B Colibri sambil mengikuti lagu yang ada di daratan.

Agung menilai, hal tersebut perlu dipamerkan ke masyarakat agar khalayak mengetahui apa saja yang menjadi keahlian pesawat milik TNI Angkatan Udara, di luar kemampuan pertahanan.

"Helikopter yang nanti akan menari mengikuti lagu di bawah. Itu unik sekali. Ya memang kita harus pamerkan ke masyarakat bahwa pesawat-pesawat yang dibeli dengan harga mahal ini ternyata bisa juga digunakan dengan cara lain dan masyarakat berhak tahu," katanya.

Sebagai informasi, sebanyak 30 unsur pesawat yang terlibat dalam demo udara HUT Ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, terdiri dari sepuluh pesawat tempur F-16, enam pesawat KT-1B Wongbee, delapan helikopter Tri matra TNI, lima helikopter Colibri dan satu pesawat Boeing 737.