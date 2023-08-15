Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pegawai PT KAI Terlibat Terorisme, Begini Respon Wapres Maruf

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:09 WIB
Pegawai PT KAI Terlibat Terorisme, Begini Respon Wapres Maruf
Wapres Ma'ruf Amin (foto: Setwapres)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ikut merespon pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT KAI yang terlibat terorisme yang berafiliasi pada ISIS.

Anggota Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Antiteror Polri menangkap salah satu karyawan PT KAI karena diduga terlibat dalam kelompok terorisme atau ISIS di Bekasi Utara, Jawa Barat, Senin 14 Agustus 2023.

Wapres mengatakan, bahwa pemerintah telah mempunyai strategi untuk penanggulangan terorisme di Indonesia.

"Sebenarnya dalam rangka penanggulangan radikal terorisme itu kita punya strategi untuk dua hal ya, pertama itu kontraradikalisasi yang terus dilakukan kemudian deradikalisasi," ungkap Wapres di Pelabuhan Tanjung Priok, Selasa (15/8/2023).

Kemudian, kata Wapres, penanggulangan untuk kontra radikalisasi telah dilakukan oleh semua kementerian dan lembaga.

"Salah satunya ketika dia masuk menjadi pegawai ini discreening betul supaya memang harus dipastikan tidak terpapar," kata Wapres.

Wapres pun mengharapkan tidak ada lagi pegawai BUMN yang terafiliasi ISIS seperti salah satu pegawai PT KAI.

"Oleh karena itu, mungkin ini ada yang lolos, sehingga ke depan tidak ada lagi yang lolos seperti itu," harapnya.

Oleh karena itu, Wapres meminta seleksi masuk BUMN atau lembaga lainnya lebih diperketat. "Seleksi masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betul dilakukan seleksi."

"Tapi syukur akhirnya dapat terdeteksi sehingga belum terlalu jauh untuk melakukan tindakan-tindakan destruktif sehingga bisa (ditangkap). Terimakasih kepada pihak keamanan yang bisa bertindak secara cepat mengetahui adanya teroris," pungkasnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement