Bagaimana Akhir Hidup Laksamana Maeda?

JAKARTA- Sosok Laksamana Maeda merupakan orang yang berjasa kepada Indonesia. Pasalnya, ia telah meminjamkan rumahnya di Jalan Meiji Dori (Jalan Imam Bonjol Nomor 1 saat ini), Jakarta Pusat sebagai tempat persembunyian aman Ir Soekarno dan Bung Hatta.

Tentunya bentuk jasanya membuat Indonesia akhirnya bisa merdeka. Beberapa orang penasan dengan kisah hidup Laksmana Maeda setelah kemerdekaan Indonesia.

Lantas bagaimana akhir hidup Laksamana Maeda pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Simak ulasannya.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Laksamana Muda Tadashi Maeda ditangkap oleh sekutu karena mempertahankan status quo. Dia kemudian dipenjara di Gang Tengah (Glodok) dan bebas pada 1947.

Laksamana Maeda kemudian kembali ke negaranya untuk menerima hukuman peradilan. Ia juga mundur dari dunia militer Angkatan Laut dan memilih menjadi rakyat biasa.