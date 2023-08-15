Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bagaimana Akhir Hidup Laksamana Maeda?

Cita Zenitha , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:16 WIB
Bagaimana Akhir Hidup Laksamana Maeda?
Laksmana Maeda (Foto:Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Sosok Laksamana Maeda merupakan orang yang berjasa kepada Indonesia. Pasalnya, ia telah meminjamkan rumahnya di Jalan Meiji Dori (Jalan Imam Bonjol Nomor 1 saat ini), Jakarta Pusat sebagai tempat persembunyian aman Ir Soekarno dan Bung Hatta.

Tentunya bentuk jasanya membuat Indonesia akhirnya bisa merdeka. Beberapa orang penasan dengan kisah hidup Laksmana Maeda setelah kemerdekaan Indonesia.

Lantas bagaimana akhir hidup Laksamana Maeda pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945? Simak ulasannya.

Pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Laksamana Muda Tadashi Maeda ditangkap oleh sekutu karena mempertahankan status quo. Dia kemudian dipenjara di Gang Tengah (Glodok) dan bebas pada 1947.

Laksamana Maeda kemudian kembali ke negaranya untuk menerima hukuman peradilan. Ia juga mundur dari dunia militer Angkatan Laut dan memilih menjadi rakyat biasa.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307//tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/624/3165877//sekolah-qVDz_large.jpg
Sekolah Rakyat Jadi Pemutus Kemiskinan Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/31/320/3127426//salat_ied-UlSc_large.jpg
Menko Zulhas Ajak Masyarakat Perkuat Persatuan Agar Indonesia Jadi Negara Maju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/03/337/3081829//prabowo-I0Fy_large.jpg
Presiden Baru dan Harapan Menuju Indonesia Maju
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement