INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polri Proses Sidang Etik Irjen Napoleon Bonaparte

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:35 WIB
Polri Proses Sidang Etik Irjen Napoleon Bonaparte
Irjen Napoleon Bonaparte (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Polri menyatakan bahwa sedang memproses sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri Irjen Napoleon Bonaparte.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan mengungkapkan, sidang KKEP Polri Irjen Napoleon masih dalam tahap proses persiapan.

“Dalam proses, tunggu saja, dalam proses,” kata Ramadhan, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Dalam hal ini, terpidana suap kasus kepengurusan red notice Djoko Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte akhirnya resmi bebas sejak 17 April 2023.

Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham, Rika Aprianti membenarkan informasi tersebut.

“Iya (Napoleon) bebas bersyarat,” kata Rika, Jumat (4/8/2023).

Polisi menetapkan Napoleon sebagai tersangka dalam kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra.

