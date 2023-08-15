Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polemik Trijaya, Solusi Polusi Jakarta

Awaludin , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:42 WIB
Polemik Trijaya, Solusi Polusi Jakarta
Illustrasi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Beberapa waktu belakangan, Isu polusi udara semakin menyita perhatian warga Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sekitarnya. Kabut gelap pekat terlihat, dan data pun menempatkan Jakarta sebagai kota dengan polusi terburuk di dunia.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan beberapa arahan sebagai upaya mengurangi polusi udara di Jakarta dalam Rapat Terbatas (Ratas) yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/8).

https://t.ly/qpTwN

Simak dan Saksikan Polemik Trijaya dengan Tema: “SOLUSI POLUSI JAKARTA".

      
