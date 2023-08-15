Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buruknya Udara Jakarta Bakal Halangi Pandangan Pilot Jet Tempur saat Atraksi HUT Ke-78 RI ?

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:47 WIB
Buruknya Udara Jakarta Bakal Halangi Pandangan Pilot Jet Tempur saat Atraksi HUT Ke-78 RI ?
Pesawat TNI bakal atraksi saat perayaan HUT Ke-78 RI (Foto: Riana Rizkia)
A
A
A

JAKARTA - DKI Jakarta menduduki posisi pertama sebagai kota dengan udara terburuk di dunia menurut Air Quality Index (AQI) per Sabtu, 12 Agustus 2023.

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsekal Pertama R Agung Sasongkojati menegaskan, hal tersebut tak menganggu demo udara yang akan dilakukan 30 pesawat dari tiga matra saat perayaan HUT Ke-78 Republik Indonesia.

"Kebetulan pesawat kita saat terbang ini tidak mengalami kesulitan," kata Agung saat ditemui di Terminal Selatan Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Agung membenarkan, polusi udara di Jakarta cukup pekat, namun hal tersebut tak menghalangi jarak pandang pilot dari atas ke bawah. Terlebih, kata Agung, pesawat yang digunakan dalam demo udara mendatang telah dimodernisasi melalui program Falcon Star eMLu.

Sebagai informasi, Falcon Star eMLu merupakan upaya modernisasi pesawat F-16 TNI AU, di antaranya dengan meningkatkan service life, kemampuan avionik, serta persenjataan pesawat secara signifikan.

"Memang cukup pekat. Tapi dari pilot sendiri, dari atas ke bawah tidak terlalu terganggu. Mungkin kita visibility ke sampingnya iya," katanya.

"Sehingga tidak ada masalah untuk terbang di atas tempat yang gelap sekalipun. Di malam hari pun tidak masalah. Tapi ini siang hari dan tidak ada kesulitan bagi pilot kita untuk tetap terbang pada waktu yang ditentukan, sampai ke detiknya kita bisa tepat. Tidak ada masalah dengan itu," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement