HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Jaksa Tuntut Shane Lukas 5 Tahun Penjara

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |15:58 WIB
Breaking News! Jaksa Tuntut Shane Lukas 5 Tahun Penjara
Shane Lukas saat dituntut 5 Tahun penjara (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali sidang kasus peganiayaan David Ozora dengan terdakwa Shane Lukas beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Di persidangan, Jaksa menuntut Shane Lukas dengan hukuman 5 tahun penjara.

Tuntutan tersebut dibacakan oleh Jaksa di persidangan yang digelar pada Selasa (15/8/2023) ini dengan dihadiri tim Jaksa, tim pengacara terdakwa, yang mana sidang di pimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Alimin Ribut Sujono di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan. Shane Lukas duduk di depan kursi terdakwa saat mendengarkan pembacaan tuntutannya itu.

Jaksa meminta agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penganiayaan David Ozora itu memutuskan. Menyatakan terdakwa Shane Lukas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan turut serta tindak pidana penganiayaan berencana secara bersama-sama sebagaimana melangar Pasal 353 ayat 2 KUHP junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana 5 tahun," ujar Jaksa Hafiz Kurniawan di persidangan, Selasa (15/8/2023).

"Tak ada alasan pemaaf dan pembenar," katanya lagi.

Sebagai informasi, dalam perkara penganiayaan David Ozora, Mario Dandy dan Shane Lukas didakwa Jaksa melanggar pasal tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu.

Halaman:
1 2
      
