HOME NEWS NASIONAL

Presiden Jokowi Kukuhkan Paskibraka HUT Ke-78 RI di Istana Negara

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:22 WIB
Presiden Jokowi Kukuhkan Paskibraka HUT Ke-78 RI di Istana Negara
Jokowi kukuhkan Paskibrakan HUT Ke-78 RI di Istana Negara. (Foto: Raka Dwi)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) di Istana Negara pada hari ini Selasa 15 Agustus 2023.

Jokowi yang menjadi pembina pada upacara pengukuhan tersebut, berharap kepada para Paskibraka dapat menjalankan tugasnya sebaik mungkin pada 17 Agustus 2023 nanti.

“Dengan memohon ridho Allah Yang Maha Kuasa. Pada hari ini saya mengukuhkan saudara-saudara sebagai pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus 2023. Semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan rahmat dan kemudahan dalam tugas negara," kata Jokowi dalam arahannya.

Upacara tersebut dipimpin oleh seorang paskibraka perempuan bernama Kachina Ozora yang berasal dari Kalimantan Tengah. Savina juga menjadi perwakilan yang turut berikrar dengan mencium bendera merah putih.

Sebelum dikukuhkan oleh Presiden, para anggota Paskibraka mengucapkan Ikrar Putra Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi.

Usai pengukuhan, Presiden Jokowi secara simbolis menyematkan lencana kepada pemimpin upacara sebagai tanda pengukuhan sebagai anggota Paskibraka.

Halaman:
1 2
      
