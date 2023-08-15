Terduga Teroris di Bekasi Kerap Berjualan Online

BEKASI - Polisi menangkap Dananjaya Erbening alias DE atas dugaan tindak pidana terorisme. DE merupakan karyawan PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang kerap juga berjualan online.

Hal itu diungkapkan mertua DE yang disampaikan kepada para tetangga. Sebab, DE disebut kerap rutin menerima paket yang dikirimkan ke rumahnya.

“Yang disampaikan sama ibunya tadi, ‘kami sih gak tahu menahu karena memang menantu saya jualan online’, yasudah gitu aja,” kata tetangga DE, Septa Sefriani, Selasa (15/8/2023).

Septa mengaku tidak menanyakan lebih lanjut berkaitan dengan jualan tersebut. Yang jelas kata dia bukan aktivitas jual beli senjata.

“Bukan lah (jual beli senjata) gak tahu banyak juga kami,” jelasnya.

Usai kejadian ini, Septa mengatakan bahwa tetangga setempat akan memberikan support kepada istri dan keluarga Dananjaya. Hal ini untuk menunjukkan rasa kemanusiaan.

“Mereka juga enggak bersosial banget kan jadi kita tawarkan kalau butuh bantuan silakan panggil saja security kan standby di sini,” jelas dia.