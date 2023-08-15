Soroti Pelecehan Miss Universe, DPR: Melanggar HAM, Harus Segera Ditangani

JAKARTA - DPR mendorong agar lingkungan kerja terbebas dari tindakan kekerasan seksual. Hal ini menyusul adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang diterima para finalis Miss Universe Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR, Kris Dayanti menekankan, ajang kontes kecantikan atau beauty pageant harus menjunjung tinggi harkat martabat seorang perempuan.

"Ajang kontes kecantikan bagi wanita Indonesia adalah sebuah kesempatan untuk mengekspresikan karya dan prestasi, maka harus menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma budaya Indionesia di ajang international sesuai harkat dan martabat perempuan,” kata perempuan yang akrab disapa KD, Selasa (15/8/2023).

Diketahui, dugaan pelecehan tersebut terkait skandal pemotretan telanjang ketika para finalis diminta mengikuti sesi body checking.

Setidaknya, sudah ada sekitar 11 finalis yang melaporkan tindakan body checking tersebut ke pihak polisi. Dalam pengakuan mereka, finalis Miss Universe Indonesia diminta untuk melakukan pemeriksaan tubuh atau body checking dalam kondisi tanpa busana di mana dalam ruangan juga terdapat sejumlah pria dan terekam CCTV.

Saat body checking itu para finalis juga dipotret dalam kondisi tanpa busana, padahal sejak awal penyelenggaraan kontes tidak ada kegiatan pemeriksaan tubuh yang dijadwalkan secara resmi. Diketahui, para finalis telah menunjukkan ketidaknyamanan mereka, namun body checking tetap dilakukan oleh penyelenggara.

KD mengecam tindakan tersebut apalagi ada pihak yang merekam saat finalis telanjang. Bahkan, ada oknum yang melakukan body shaming yang diduga dilakukan oleh sesama perempuan.

“Perempuan harus bisa menjaga dan membela kehormatan sesama perempuan. Kalau kita sendiri saja tidak saling menjaga, bagaimana kita bisa berjuang di luar kaum perempuan? Jika terbukti dugaan ini, sungguh sangat memprihatinkan dan tidak boleh lagi terjadi,” ujarnya.

Legislator PDIP itu mendorong aparat berwajib untuk mengusut tuntas laporan dugaan pelecehan seksual dalam ajang Miss Universe Indonesia 2023. Dari penyelidikan awal, polisi mengatakan body checking dilakukan bukan oleh ahli melainkan orang yang tidak berkapasitas.

"Kasus dugaan pelecehan yang dialami oleh para finalis Miss Universe Indonesia harus segera ditangani. Karena selain melanggar hak asasi manusia, pelecehan ini telah melukai rasa keadilan masyarakat. Segala bentuk kegiatan kontes harus menjunjung tinggi norma-norma dan koridor hukum,” ungkapnya.