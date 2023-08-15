Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terlibat Aniaya David Ozora, Shane Lukas Dinilai Jaksa Bersikap Jujur

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |16:52 WIB
Terlibat Aniaya David Ozora, Shane Lukas Dinilai Jaksa Bersikap Jujur
Shane Lukas (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

 

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan hal memberatkan dan meringankan dalam menuntut 5 tahun penjara terhadap terdakwa penganiayaan David Ozora, Shane Lukas. Adapun salah satunya Shane bersikap jujur di persidangan meski perbuatannya itu berujung pada cedera otak terhadap David.

"Hal memberatkan, keturutsertaan terdakwa telah memperlancar tindakan brutal dan sadis yang dilakukan oleh saksi Mario Dandy terhadap anak korban David Ozora sehingga mengakibatkan anak korban mengalami kerusakan otak dan sekarang dalam kondisi amnesia," ujar Jaksa Hafiz Kurniawan di persidangan, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, hal memberatkan Shane Lukas hanyalah satu poin, yakni membantu memuluskan perbuatan Mario. Sedangkan hal meringankan yang dilakukan Shane Lukas ada beberapa poin.

Pertama, kata Jaksa, terdakwa Shane Lukas bersikap jujur dan sopan selama menjalani persidangan kasus penganiayaan David Ozora. Kedua, Shane Lukas dinilai tak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya itu.

"Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Terdakwa sungguh menyesali perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak korban Cristalino David Ozora alias Wareng," tuturnya.

"Terdakwa masih muda diharapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik," kata Jaksa.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement