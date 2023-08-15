Gempa Guncang Cianjur, Pusatnya di Darat!

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo 2,6 guncang wilayah Cianjur, Jawa Barat, pada Selasa (15/8/2023) sekira pukul 16.29 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 6.82 Lintang Selatan - 107.13 Bujur Timur.

"#Gempa Dirasakan Magnitudo: 2.6, Kedalaman: 6 km, 15 Agu 2023 16:29:17 WIB, Koordinat: 6.82 LS-107.13 BT (Pusat gempa berada di darat 1 km barat laut Kab. Cianjur)," tulis BMKG.

Gempa tersebut dirasakan (MMI) II Cugenang, II Kota Cianjur, II Karangtengah, II Warungkondang.

(Awaludin)