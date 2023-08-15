Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Ma'ruf Minta Antisipasi Terorisme di Medsos

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |17:32 WIB
Wapres Ma'ruf Minta Antisipasi Terorisme di Medsos
Wapres KH Ma'ruf Amin. (MPI/Binti Mufarida)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meminta terorisme jalur media sosial (medsos) diantisipasi menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Ya antisipasinya, memang kita melakukan pengawasan di berbagai jalur ya. Baik melalui yang ada di Kementerian, bahkan di pendidikan itu sudah mulai dini itu sudah dideteksi, juga melalui jalur medsos," kata Wapres di Pelabuhan Tanjung Priok, Jalan Raya Pelabuhan No 9 Jakarta Utara, Selasa (15/8/2023) siang.

Sebelumnya, Detasemen Khusus (Densus) 88 menangkap pegawai BUMN, PT KAI yang terlibat terorisme yang berafiliasi pada ISIS di Bekasi Utara, Jawa Barat kemarin. Bahkan, terindikasi pegawai PT KAI terpapar terorisme lewat medsos.

Wapres mengatakan, ada orang yang terafiliasi jaringan terorisme melalui medsos.

"Karena ada juga orang yang terpengaruh bukan karena dia berkomunikasi atau bergaul secara langsung, tapi bisa dilakukan pembinaan melalui medsos, melalui medsos. Banyak itu yang terjadi," katanya.

Wapres melanjutkan, deradikalisasi terorisme telah dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejak dini.

"Kemudian juga terus dilakukan sosialisasi di bawah pimpinan BNPT itu maslah-masalah terorisme itu terus dilakukan baik yang sifatnya tadi kontraradikalisasi, maupun juga deradikalisasi yang sudah terpapar sehingga mereka dikembalikan (deradikalisasi)," tuturnya.

