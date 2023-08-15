PDIP Ungkap Kunci Menangkan Ganjar Pranowo, Perkuat Akar Rumput

BOGOR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai, penguatan akar rumput dapat menjadi kunci kemenangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto membeberkan kekuatan partainya di akar rumput yang memiliki jumlah kader jutaan di berbagai daerah. Bahkan, kata Hasto, sebagian besar kepala daerah di Indonesia telah bekerja sama dengan partai pengusung Ganjar sebagai presiden.

"Jadi kunci dari kemenangan pemilu itu adalah memperkuat akar rumput, dan PDI Perjuangan dengan pengurus di atas 1,2 juta, kemudian 54 persen kepala daerah bekerja sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura, itu semakin memastikan jalan kemenangan bagi Pak Ganjar Pranowo," tutur Hasto saat ditemui di Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (15/8/2023).

Ia mencontohkan, kunci kemenangan pilpres berada di akar rumput turut dilakukan oleh Presiden ke-1 RI Soekarno, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

"Instrumennya sederhana. Ketika Pak Ganjar Pranowo turun itu ada spontanitas dari rakyat, euforia rakyat datang, dan itu sama ciri-ciri seorang pemimpin yang ditunjukkan oleh Bung Karno, Bu Mega, dan Pak Jokowi," tutur Hasto.