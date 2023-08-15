Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Makna Bintang Adhipradana yang Diberikan Presiden Jokowi ke Iriana

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |18:12 WIB
Makna Bintang Adhipradana yang Diberikan Presiden Jokowi ke Iriana
Presiden Joko Widodo berikan bintang kehormatan Mahaputera Adipradana ke Iriana (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi menganugerahi tanda kehormatan kepada 18 orang di Istana Negara, Senin (14/8/2023). Tanda kehormatan yang diberikan adalah Bintang Mahaputra Pratama, Bintang Jasa Utama, Bintang Budaya Parama Dharma, Bintang Jasa Pratama dan Bintang Jasa Naraya.

Dari 18 nama tersebut, ada nama Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Iriana menerima Bintang Republik Indonesia Adipradana atas jasanya memajukan sejumlah bidang yang bermanfaat bagi negara.

Dikutip dari berbagai sumber, Bintang Mahaputera Adipradana sendiri adalah kelas kedua dari tanda kehormatan Bintang Mahaputera.

Sebagai kelas dari Bintang Mahaputera, bintang ini diberikan kepada mereka yang secara luar biasa menjaga keutuhan, kelangsungan, dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bintang Mahaputera Adipradana diberikan dalam bentuk selempang yang digunakan dengan cara diselempangkan dari pundak kanan ke pinggang kiri sehingga bintang terletak di pinggang kiri.

Halaman:
1 2
      
