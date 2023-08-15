Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terduga Teroris di Bekasi Kerap Terima Kiriman Paket, Begini Kesaksian Warga

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |19:44 WIB
Terduga Teroris di Bekasi Kerap Terima Kiriman Paket, Begini Kesaksian Warga
Rumah terduga teroris di Bekasi (foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 menangkap Dananjaya Erbening alias DE atas dugaan kasus tindak pidana teroris. Dananjaya disebut kerap menerima kiriman paket di kediamannya yang beralamat di Perumahan Pesona Anggrek Harapan, RW07/RW27, Bekasi Utara.

Hal itu disaksikan oleh tetangga setempat bernama Nana (20). Bahkan menurut Nana, rumah tersebut setiap hari kedatangan kurir paket.

“Setiap hari sih (kirimin paket) kayak orang pesan paket saja biasa,” ungkap Nana, Selasa (15/8/2023).

Kendati demikian, ia tidak bisa memastikan siapa penerima langsung paket kiriman itu. Yang jelas, tambah Nana, terdapat satu keluarga yang tinggal dalam rumah tersebut.

“Enggak tahu kalau siapa-siapanya yang terima, karena kan di rumah itu ada dia, istrinya, ibu dari istrinya, bapak mertuanya itu sempat pulang kampung, sudah sih cuma itu saja,” katanya.

Nana mengaku melihat ukuran paket yang kerap dikirimkan sesuai dengan apa yang digeledah pihak kepolisian. Namun, ia tidak bisa memastikan paket itu berisi senjata api.

“Lumayan (ukuran paket), ya kayak kardus yang kemarin dibuka (saat penggerebekan) segitu lah,” tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement