INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polusi Udara Kian Buruk, Ketua DPR: Percepat Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:31 WIB
Polusi Udara Kian Buruk, Ketua DPR: Percepat Modifikasi Cuaca di Jabodetabek
Ketua DPR RI Puan Maharani (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah agar segera mempercepat proses modifikasi cuaca guna membilas polusi di udara. Hal ini menyusul polusi udara di Jabodetabek yang masuk dalam kategori sangat tidak baik dalam beberapa pekan terakhir.

"Salah satu cara paling efektif untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek adalah dengan air hujan yang sudah cukup lama tidak turun akibat kemarau panjang. Maka rekayasa atau modifikasi cuaca harus secepatnya dilakukan seperti yang sudah menjadi arahan Bapak Presiden," kata Puan, Selasa (15/8/2023).

Sebab itu, Puan mendorong kementerian/lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dibantu TNI/Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mempercepat proses Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC). Dengan harapan, hujan dapat mengguyur sekitar Jabodetabek dan mengurangi polusi udara.

"Jika memungkinkan untuk dipercepat proses modifikasi cuaca, lebih baik dilakukan dengan segera. Karena memang musim kemarau ini menyebabkan polusi di udara tidak terurai. Jadi memang memerlukan hujan dengan cara modifikasi cuaca," ujarnya.

Jika tidak segera dicoba langkah pengurangan polusi di udara, mantan Menko PMK ini menilai akan berdampak lebih parah bagi kesehatan masyarakat. Puan mengingatkan, Negara wajib melindungi keselamatan warganya dari ancaman apapun, termasuk hal-hal yang mengancam kesehatan warga.

"Masalah kesehatan adalah dampak dari parahnya polusi udara di Jakarta, jika tidak diatasi secara cepat, maka makin banyak masyarakat yang sakit akibat tercemar polusi melalui udara yang mereka hirup,” tuturnya.

“Apalagi masyarakat yang memiliki banyak mobilitas tinggi di luar ruangan, otomatis akan cendrung rentan terkena dampak polusi," sambung Puan.

