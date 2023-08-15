Dukung Ganjar Pranowo, Relawan BeJo Tegaskan Tak Akan Berubah Sedikit pun!

JAKARTA - Sebagai organ relawan pendukung Presiden Jokowi, Relawan Benteng Jokowi (BeJo) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kepikiran sedikit pun untuk mengubah haluan dukungan kepada Capres lain selain Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Sekjen DPP Relawan BeJo, Zaenal Aziz menanggapi pernyataan awak media saat disinggung soal adanya Relawan Jokowi yang berbeda sikap untuk mendukung Capres lain.

Dia menyampaikan bahwa seluruh anggota Relawan BeJo di daerah telah satu suara dan solid untuk mendukung Ganjar Pranowo. "Kami tidak berubah sedikitpun dukungan. Kami kongkrit untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo di 2024," tegas Zaenal di rumah aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Senada dengan Sekjennya, Ketua Umum Relawan BeJo, Jak T.W Tumewan mengatakan bahwa, dukungan ini merupakan komitmennya sejak awal. Di mana, setelah selesai mendukung Presiden Jokowi hingga tuntas, dukungan itu akan diteruskan kepada Ganjar.

"Sejak sekarang kami meneruskan untuk mendorong pak Ganjar menjadi presiden RI," ujarnya.

