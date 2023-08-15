Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dukung Ganjar Pranowo, Relawan BeJo Tegaskan Tak Akan Berubah Sedikit pun!

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:09 WIB
Dukung Ganjar Pranowo, Relawan BeJo Tegaskan Tak Akan Berubah Sedikit pun!
Relawan BeJo dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai organ relawan pendukung Presiden Jokowi, Relawan Benteng Jokowi (BeJo) secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kepikiran sedikit pun untuk mengubah haluan dukungan kepada Capres lain selain Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Sekjen DPP Relawan BeJo, Zaenal Aziz menanggapi pernyataan awak media saat disinggung soal adanya Relawan Jokowi yang berbeda sikap untuk mendukung Capres lain.

Dia menyampaikan bahwa seluruh anggota Relawan BeJo di daerah telah satu suara dan solid untuk mendukung Ganjar Pranowo. "Kami tidak berubah sedikitpun dukungan. Kami kongkrit untuk memenangkan Pak Ganjar Pranowo di 2024," tegas Zaenal di rumah aspirasi Relawan Ganjar Pranowo, Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Senada dengan Sekjennya, Ketua Umum Relawan BeJo, Jak T.W Tumewan mengatakan bahwa, dukungan ini merupakan komitmennya sejak awal. Di mana, setelah selesai mendukung Presiden Jokowi hingga tuntas, dukungan itu akan diteruskan kepada Ganjar.

"Sejak sekarang kami meneruskan untuk mendorong pak Ganjar menjadi presiden RI," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement