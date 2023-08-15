Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Relawan BeJo Targetkan Raup Suara Besar untuk Ganjar di Pilpres 2024

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:20 WIB
Relawan BeJo Targetkan Raup Suara Besar untuk Ganjar di Pilpres 2024
Relawan BeJo dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 (Foto: Felldy Utama)
JAKARTA - Relawan Benteng Jokowi (BeJo) menyatakan dukungannya terhadap Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) di 2024 mendatang. Dukungan ini diberikan lantaran Ganjar dianggap mampu meneruskan kepemimpinan Presiden Jokowi di periode mendatang.

Ketua Umum DPP Relawan BeJo, Jak T.W Tumewan mengatakan bahwa, dukungan ini merupakan komitmennya sejak awal. Dimana, setelah selesai mendukung Presiden Jokowi hingga tuntas, dukungan itu akan diteruskan kepada Ganjar.

"Sejak sekarang kami meneruskan untuk mendorong pak Ganjar menjadi presiden RI," kata Jak di rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo, di Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

Sebagai bentuk komitmen dukungannya, kata dia, relawan BeJo akan menghimpun suara besar dari masyarakat untuk Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Bahkan, disebutnya target suara tersebut bisa jauh lebih besar dari sebelumnya mereka mendukung Jokowi.

"Kita target sekitar 5 juta. Karena tahun kemarin 3 juta kita untuk pak Jokowi, sekarang kita target 5 juta," ujarnya.

