HOME NEWS NASIONAL

PDIP Harap Dukungan Relawan Bejo Bisa Antarkan Ganjar Jadi Presiden Ke-8 RI

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:24 WIB
PDIP Harap Dukungan Relawan Bejo Bisa Antarkan Ganjar Jadi Presiden Ke-8 RI
Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDIP Ahmad Basarah (Foto: Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah menerima kunjungan silaturahmi yang dilakukan relawan Benteng Jokowi (BeJo) di rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo, di Jakarta Pusat, Selasa (15/8/2023).

"Selain bersilaturahmi, tentu saja kami berkoordinasi dalam rangka komitmen kuat dari relawan BeJo ini untuk memberikan dukungan politiknya kepada pencalonan Mas Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI," kata Basarah usai menggelar audiensi secara tertutup dengan Relawan BeJo.

Basarah mengatakan, dirinya memang sengaja mengajak relawan BeJo untuk mengggelar audiensi di rumah aspirasi relawan Ganjar Pranowo, sebagaimana yang dilakukan dengan relawan-relawan lainnya.

"Rumah aspirasi relawan ini adalah tempat kami bertemu, kami berkumpul, kami berdiskusi, kami membahas strategi pemenangan mas Ganjar Pranowo," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menyadari, untuk menghimpun kekuatan dalam pemenangan Ganjar Pranowo, tentu tidak bisa dilakukan oleh barisan partai politik pendukungnya saja, tapi juga keterlibatan kelompok masyarakat seperti relawan BeJo ini.

