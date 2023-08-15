Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
MEGAPOLITAN

Polsek Mampang Gandeng Inafis dan Puslabfor untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Halte Busway Tendean

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |01:31 WIB
Polsek Mampang Gandeng Inafis dan Puslabfor untuk Selidiki Penyebab Kebakaran Halte Busway Tendean
Polsek Mampang Prapatan gandeng Inafis dan Puslabfor selidiki kebakaran halte busway di Tendean/Foto: Ari Sandita
JAKARTA - Polsek Mampang Prapatan tengah menyelidiki penyebab terjadinya kebakaran Halte Transjakarta Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan. Untuk itu mereka Inafis dan Puslabfor Mabes Polri.

"Halte Transjakarta di Tendean yang kebakaran tadi, penyebab apinya masih dalam penyelidikan, kita koordinasi dengan Identifikasi Polres dan Puslabfor Mabes Polri, Insyaallah besok pagi akan dilaksanakan pengecekan," ujar Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Mashuri pada wartawan, Senin (14/8/2023).

Menurutnya, saat terjadinya kebakaran itu, polisi bersama unsur 3 Pilar bergabung membantu pemadaman dan pengaturan arus lalu lintas di lokasi. Sebabnya, terjadi kemacetan di jalanan sekitar lokasi mengingat waktu sibuk lalu lintas.

"Sudah kami lakukan police line di sekitwr lokasi kebakaran. Untuk ada tidaknya unsur kesengajaan dan penyebabnya, kki nanti akan menunggu dahulu hasil pemeriksaan dari Puslabfor," tuturnya.

Dia menambahkan, objek yang terbakar sejatinya merupakan fasilitas umum sehingga Inafis dan Pislabfor Polri bakal bekerja cepat dan baik melakukan pemeriksaan esok hari. 

Telusuri berita news lainnya
