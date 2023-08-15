Karyawannya Terlibat Terorisme, KAI: Kami Siap Bekerjasama dengan Pihak Berwenang

JAKARTA - PT KAI buka suara soal dugaan oknum karyawannya yang terlibat terorisme. Atas dugaan itu, PT KAI mengaku siap bekerjasama dengan pihak yang berwenang.

"Kami siap bekerja sama dengan pihak berwenang terkait isu tersebut," ujar EVP of Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji.

Agus menuturkan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap hal yang bertentangan hukum.

"KAI berkomitmen untuk turut memberantas kejahatan terorisme di lingkungan perusahaan dengan terus mengingatkan seluruh jajaran mengenai integritas dan nasionalisme, serta melakukan peningkatan pengawasan oleh fungsi terkait," pungkasnya.

Diketahui, Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap tersangka teroris di Bekasi. Dari informasi yang dihimpun, tersangka teroris berinisial DE merupakan seorang karyawan BUMN.