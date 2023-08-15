Pembenahan Sektor Transportasi Jadi Salah Satu Solusi Perbaiki Kualitas Udara DKI Jakarta

JAKARTA - Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Nirwono Yoga menilai bahwa pembenahan transportasi umum menjadi salah satu solusi penting untuk memperbaiki kualitas udara di DKI Jakarta.

Nirwono menjelaskan bahwa 75 persen polusi udara di Ibu Kota disumbangkan dari sektor transportasi. Sebab, saat ini mayoritas masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.

Sementara, dari total warga yang melakukan aktivitas di Jakarta, hanya 10 persen yang menggunakan transportasi umum.

“Artinya 90 persennya pengguna kendaraan pribadi dengan komposisi pemotor 21 juta dan pemobil 4 juta setiap harinya, yang mana hal itu belum tentu lolos uji emisi. Jadi sektor transportasi yang harus dibenahi total,” kata Nirwono, Selasa (15/8/2023).

Selain pembenahan transportasi umum, Nirwono menilai perlu juga adanya penertiban industri yang selama ini mencemari lingkungan. Menurutnya, industri yang selama ini menggunakan energi batu bara, harus didorong untuk beralih menggunakan energi terbarukan seperti panel surya.

BACA JUGA: Pegawai Syahbandar Palabuhanratu Sukabumi Ditangkap Bawa Sabu

“Dan penertiban industri yang harus ramah lingkungan atau pemindahan pabrik penyebab polusi udara keluar Jabodetabek dan fokus pada industri yang lebih ramah lingkungan,” ujarnya.