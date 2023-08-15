Kakek Cabul di Jatinegara Ancam Bunuh Korbannya Jika Melapor ke Orang Lain

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur mengungkapkan kakek cabul berinisial U (72) yang melancarkan aksi bejatnya dengan mengancam korban, anak perempuan kelas satu SD, yakni hendak dianiaya dan mau dibunuh jika menolak.

Diketahui, Aksi kakek cabul itu terekam kamera CCTV yang berada di sekitar lokasi kejadian yakni di Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 11 Agustus 2023 pagi kemarin.

Wakapolres Metro Jakarta Timur, AKBP Ahmad Fanani menjelaskan, pelaku U ketika diperiksa mengaku memberikan ancaman terhadap korban yang saat digerayangi tubuhnya, masih mengenakan seragam sekolah.

"Pelaku mengancam terhadap korban, apabila korban menyampaikan perbuatannya kepada orang lain, maka korban diancam akan dianiaya dan dibunuh," ujar Fanani kepada awak media, Selasa (15/8/2023).

Sementara itu, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Iptu Sri Yatmini mengatakan pelaku U memiliki watak temperamen yang meledak-ledak. Sehingga saat kejadian, korban merasa terancam jika menolak tindakan cabul yang dilakukan oleh pelaku.

"Pelaku ini cukup temperamental, oleh karena itu anak korban berada dalam kekuasaan pelaku sehingga merasa cukup ketakutan dibalik pengaruh relasi kuasa," terang Sri.