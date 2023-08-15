Terdampak El Nino, 9 Kecamatan di Kabupaten Tangerang Terancam Kekeringan

TANGERANG – Sebanyak 9 kecamatan di Kabupaten Tangerang terancam kekeringan lantaran terdampak fenomena El Nino. Di antaranya Kecamatan Sindang Jaya, Jambe, Kronjo, Kresek, Jayanti, Gunung Kaler, Mauk dan Kemiri.

"Dalam fenomena El Nino ini, kita sudah antisipasi, salah satunya memetakan wilayah yang akan terdampak kekeringan. Di mana, ada 9 Kecamatan yang akan mengalami kondisi tersebut (kekeringan)," ujar kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika dalam keterangannya, Selasa, (15/8/2023).

BACA JUGA:

Diketahui, El Nino merupakan fenomena pemanasan Suhu Muka Laut (SML) yang terjadi di Samudera Pasifik. Diprediksi, puncak El Nino akan terjadi pada Agustus sampai Desember 2023.

Asep pun menuturkan bahwa pihaknya telah meminta bantuan ke Pemerintah Pusat yakni benih tanaman yang tahan kekeringan serta pola tanam hemat air untuk 1.000 hektare.

BACA JUGA:

"Kita sudah siapkan benih, sebagai bantuan kepada para petani. Kemudian, sudah menyiapkan 8 unit mesin pompa air untuk menanggulangi kekurangan air di area terdampak," ujarnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan fenomena El Nino masih akan bertahan hingga akhir 2023. Sementara puncak El Nino yang menyebabkan kekeringan akan terjadi pada Agustus, September, dan Oktober.