Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mario Dandy dan Shane Lukas Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |09:37 WIB
Mario Dandy dan Shane Lukas Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini
Mario Dandy Satrio (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas pada hari ini, Selasa (14/8/2023). Adapun agendanya pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Agenda hari ini pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto pada wartawan, Selasa (14/8/2023).

Menurutnya, JPU bakal membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas. Sidang tersebut rencananya digelar pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya sidang tuntutan Mario Dandy memang sempat ditunda pada pekan sebelumnya lantaran permintaan Jaksa.

"Kemarin ditunda karena Jaksanya belum siap," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement