Mario Dandy dan Shane Lukas Bakal Jalani Sidang Tuntutan Hari Ini

JAKARTA - PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy Satriyo dan Shane Lukas pada hari ini, Selasa (14/8/2023). Adapun agendanya pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Agenda hari ini pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum," ujar Humas PN Jakarta Selatan, Djuyamto pada wartawan, Selasa (14/8/2023).

Menurutnya, JPU bakal membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas. Sidang tersebut rencananya digelar pukul 10.00 WIB.

Sebelumnya sidang tuntutan Mario Dandy memang sempat ditunda pada pekan sebelumnya lantaran permintaan Jaksa.

"Kemarin ditunda karena Jaksanya belum siap," katanya.