Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Heboh Bayi Tertukar di Bogor, Dinkes Gali Kronologi Versi Rumah Sakit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |09:57 WIB
Heboh Bayi Tertukar di Bogor, Dinkes Gali Kronologi Versi Rumah Sakit
Dinkes Bogor mendatangi rumah sakit terkait kasus dugaan bayi tertukar. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
A
A
A

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) telah mendatangi RS Sentosa Bogor terkait dugaan kasus bayi tertukar yang dialami Sisi Mauliah warga Ciseeng, Kabupaten Bogor. Tujuannya, untuk meminta kronologi kepada pihak rumah sakit terkait kejadian tersebut.

"Sudah ke rumah sakit, kemarin sore Bu Kadis langsung ke sana. Begitu dapat informasi adanya bayi tertukar, kemudian kita tindak lanjut. Kita koordinasi dengan Rumah Sakit Sentosa. Kita meminta kronologinya dari rumah sakit tersebut, sudah kita lakukan," kata Sekertaris Dinkes Kabupaten Bogor Agus Fauzi, Selasa (15/8/2023).

 BACA JUGA:

Kepada Dinkes, rumah sakit menjelaskan terkait Standart Operating Procedur (SOP) rumah sakit.

"Mereka menjelaskan SOP bagaimana selama ini kalau ada proses persalinan. Secara SOP sih sudah sesuai aturan ya, cuma kan ini permasalahan artinya ranahnya juga kepolisian. Kita menjalankan sesuai tupoksi sebagai pembina, fasilitor, koordinator rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Terkait keluarga pasien yang diduga bayinya tertukar, tambah Agus, Dinkes Kabupaten Bogor belum masuk kepada ranah tersebut. Sebab, Dinkes hanya menjalankan tupoksinya terhadap rumah sakit.

"Kita belum dulu untuk bisa mengunjungi Ibu B ini, maupun Ibu S. Karena kita melihat bahwa proses kan sedang berjalan gitu, yang jelas kita pembina sesuai tupoksi tadi, kita melakukan pembinaan, melihat kondisinya, apakah yang dilakukan rumah sakit sesuai SOP-nya atau gimana," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement