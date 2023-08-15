Heboh Bayi Tertukar di Bogor, Dinkes Gali Kronologi Versi Rumah Sakit

BOGOR - Dinas Kesehatan (Dinkes) telah mendatangi RS Sentosa Bogor terkait dugaan kasus bayi tertukar yang dialami Sisi Mauliah warga Ciseeng, Kabupaten Bogor. Tujuannya, untuk meminta kronologi kepada pihak rumah sakit terkait kejadian tersebut.

"Sudah ke rumah sakit, kemarin sore Bu Kadis langsung ke sana. Begitu dapat informasi adanya bayi tertukar, kemudian kita tindak lanjut. Kita koordinasi dengan Rumah Sakit Sentosa. Kita meminta kronologinya dari rumah sakit tersebut, sudah kita lakukan," kata Sekertaris Dinkes Kabupaten Bogor Agus Fauzi, Selasa (15/8/2023).

BACA JUGA:

Kepada Dinkes, rumah sakit menjelaskan terkait Standart Operating Procedur (SOP) rumah sakit.

"Mereka menjelaskan SOP bagaimana selama ini kalau ada proses persalinan. Secara SOP sih sudah sesuai aturan ya, cuma kan ini permasalahan artinya ranahnya juga kepolisian. Kita menjalankan sesuai tupoksi sebagai pembina, fasilitor, koordinator rumah sakit yang ada di Kabupaten Bogor," jelasnya.

Terkait keluarga pasien yang diduga bayinya tertukar, tambah Agus, Dinkes Kabupaten Bogor belum masuk kepada ranah tersebut. Sebab, Dinkes hanya menjalankan tupoksinya terhadap rumah sakit.

"Kita belum dulu untuk bisa mengunjungi Ibu B ini, maupun Ibu S. Karena kita melihat bahwa proses kan sedang berjalan gitu, yang jelas kita pembina sesuai tupoksi tadi, kita melakukan pembinaan, melihat kondisinya, apakah yang dilakukan rumah sakit sesuai SOP-nya atau gimana," tutupnya.