Jelang Tuntutan Mario Dandy, Karangan Bunga Dukung David Banjiri PN Jaksel

JAKARTA - PN Jakarta Selatan bakal menggelar sidang beragendakan tuntutan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada Selasa (14/8/2023) ini. Saat ini, tampak karangan bunga memenuhi depan kantor pengadilan.

Berdasarkan pantauan, bagian depan pagar PN Jakarta Selatan dipenuhi oleh bunga yang dikirimkan sejumlah orang yang tak diketahui identitasnya. Adapun isinya dukungan terhadap korban David.

BACA JUGA:

Misalnya karangan bunga bertuliskan #Kawal David serta Gaya Elit Restitusi Sulit #Kawal David. Saat ini sidang masih belum digelar di Ruang Sidang Utama PN Jakarta Selatan.