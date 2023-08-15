Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Akibat Konten Jilat Eskrim, Selebgram Oklin Fia Dilaporkan ke Polisi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |10:23 WIB
Akibat Konten Jilat Eskrim, Selebgram Oklin Fia Dilaporkan ke Polisi
Oklin Fia dilaporkan ke polisi akibat konten yang diduga mengandung unsur penodaan agama (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Akibat video konten menjilat eskrim, selebgram Oklin Fia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin (14/8/2023).

Adapun laporan tersebut dilayangkan oleh Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SMMI). Laporan itu pun teregister dengan nomor LP/B/ 2020 / VIll /2023/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

"Iya barusan kami laporkan Oklin Fia, Alhamdulillah diterima Laporan polisinya" ujar Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia PB SMMI Gurun Arisastra di Jakarta dikutip Selasa (15/08/2023).

Gurun mengungkapkan pihaknya laporan itu dilayangkan lantaran tindakan Oklin Fia dianggap melanggar kesusilaan dan penodaan agama.

"Dia buat konten di medsos memakai jilbab menjilat es cream sambil duduk didepan kelamin pria ini keterlaluan, kami menilai perbuatannya pansos murahan, ini berpotensi melanggar kesusilaan dan penodaan terhadap agama, karena jilbab merupakan identitas agama Islam,” ucapnya.

Gurun menilai tindakan Oklin itu merupakan perbuatan tidak beradab. Laporan ini, pihaknya juga menyertakan barang bukti berupa video aksi dari Oklin tersebut.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Oklin Fia Jilat Es Krim viral
