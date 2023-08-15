Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Siapkan Mental, Kubu David Ozora Berharap Mario Dandy Dituntut Maksimal

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |10:26 WIB
Siapkan Mental, Kubu David Ozora Berharap Mario Dandy Dituntut Maksimal
Melissa Anggraeni mengatakan pihaknya menyiapkan mental menghadapi tuntutan terhadap Mario Dandy. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni mengatakan pihaknya menyiapkan mental guna menghadapi pembacaan tuntutan terhadap terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas.

"Persiapan kita yah mempersiapkan mental yah, apapun tuntutan yang disampaikan JPU hari ini maka kita harus siap-siapkan mental," ujar Melissa pada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, pembacaan tuntutan oleh Jaksa sempat ditunda pekan lalu sehingga dia menilai tuntutan tersebut tentu telah disusun sempurna saat ini. Maka itu, pihaknya berharap tuntutan Mario dan Shane bakal disampaikan Jaksa sesuai hasil dari seluruh proses persidangan, demi kebaikan David, dan pemenuhan hak-hak David selaku korban.

 BACA JUGA:

"Dimana si para terdakwa atas keseluruhan bukti yang kami anggap sudah terpenuhi secara sempurna, maka tuntutannya juga kami harap maksimal. Kemarin ayah David membuat surat terbuka tuk Kejagung memberikan pidana tambahan dan sebaginya," tuturnya.

 BACA JUGA:

Dia menambahkan, guna membuat Mario dan Shane terkena jeratan hukum maksimal ayah David, Jonathan Latumahina sampai membuat surat terbuka untuk Kejagung RI. Di situ, disampaikan harapan-harapan dan apa saja yang sudah dilalui David selama ini.

Telusuri berita news lainnya
