Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tak Hadiri Sidang Tuntutan Mario Dandy, Jonathan Latumahina Temani David Ozora Terapi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |10:42 WIB
Tak Hadiri Sidang Tuntutan Mario Dandy, Jonathan Latumahina Temani David Ozora Terapi
Jonathan Latumahina saat menghadiri sidang Mario Dandy beberapa waktu lalu (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Latumahina tak menghadiri persidangan beragendakan tuntutan dari Jaksa pada kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas. Sebabnya, Jonathan tengah menemani anaknya, David melakukan terapi.

"Ayah David hari ini tidak hadir karena memang sudah diaturkan jadwal. Tadinya itu kan minggu lalu tuntutan sehingga hari ini semestinya pembelaan dari terdakwa. Sehingga, sudah dijadwalkan terapi untuk David, dibawa keluar kota, jadi hari ini tidak bisa hadir," ujar pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni pada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, meski ayah David tak memantau jalannya persidangan tuntutan secara langsung, ada perwakilan pihak keluarga David yang hadir dan dia selaku kuasa hukumnya. Selain itu, Jonathan juga bisa menyaksikan persidangan secara online.

"Jadi, pertama-tama di dalam restitusi itu kan kita sudah sampaikan. Untuk home theraphy yang proper biayanya luar biasa mahal sekali, per enam bulan itu bisa Rp 1 miliar. Jujur ayah David tidak mampu," tuturnya.

Dia menambahkan, David harus menjalani terapi di rumah, yang mana memakan biaya besar dan keluarga hanya bisa menjalankannya sampai 3 bulan saja. Bahkan, perawat yang sebelumnya ada 2 orang kini hanya tinggal 1 orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723//mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163767//viral-whSH_large.jpg
Mario Dandy Juga Terima Remisi HUT ke-80 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/338/3094423//viral-axIr_large.jpg
Sidang Pencabulan Anak AG, Mario Dandy Didakwa Tiga Pasal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement