Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Temani David Ozora Terapi, Jonathan Latumahina Tak Hadiri Sidang Tuntutan Mario

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |10:51 WIB
Temani David Ozora Terapi, Jonathan Latumahina Tak Hadiri Sidang Tuntutan Mario
Jonathan Latumahina tak hadiri sidang tuntutan Mario Dandy. (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Jonathan Latumahina tak menghadiri persidangan beragendakan tuntutan dari Jaksa pada kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas. Pasalnya, Jonathan tengah menemani anaknya, David melakukan terapi.

"Ayah David hari ini tidak hadir karena memang sudah diaturkan jadwal. Tadinya itu kan minggu lalu tuntutan, sehingga hari ini semestinya pembelaan dari terdakwa. Sehingga, sudah dijadwalkan terapi untuk David, dibawa keluar kota, jadi hari ini tidak bisa hadir," ujar pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni pada wartawan, Selasa (15/8/2023).

 BACA JUGA:

Melissa menegaskan, meski ayah David tak memantau jalannya persidangan tuntutan secara langsung, ada perwakilan pihak keluarga dan dirinya selaku kuasa hukum. Selain itu, Jonathan juga bisa menyaksikan persidangan secara online.

"Jadi, pertama-tama di dalam restitusi itu kan kita sudah sampaikan. Untuk home theraphy yang proper biayanya luar biasa mahal sekali, per enam bulan itu bisa Rp1 miliar. Jujur ayah David tidak mampu," tuturnya.

 BACA JUGA:

Dia menambahkan, David harus menjalani terapi di rumah, yang memakan biaya besar dan keluarga hanya bisa menjalankannya sampai 3 bulan saja. Bahkan, perawat yang sebelumnya ada 2 orang kini hanya tinggal 1 orang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement