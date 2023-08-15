Temani David Ozora Terapi, Jonathan Latumahina Tak Hadiri Sidang Tuntutan Mario

JAKARTA - Jonathan Latumahina tak menghadiri persidangan beragendakan tuntutan dari Jaksa pada kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas. Pasalnya, Jonathan tengah menemani anaknya, David melakukan terapi.

"Ayah David hari ini tidak hadir karena memang sudah diaturkan jadwal. Tadinya itu kan minggu lalu tuntutan, sehingga hari ini semestinya pembelaan dari terdakwa. Sehingga, sudah dijadwalkan terapi untuk David, dibawa keluar kota, jadi hari ini tidak bisa hadir," ujar pengacara David Ozora, Melissa Anggraeni pada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Melissa menegaskan, meski ayah David tak memantau jalannya persidangan tuntutan secara langsung, ada perwakilan pihak keluarga dan dirinya selaku kuasa hukum. Selain itu, Jonathan juga bisa menyaksikan persidangan secara online.

"Jadi, pertama-tama di dalam restitusi itu kan kita sudah sampaikan. Untuk home theraphy yang proper biayanya luar biasa mahal sekali, per enam bulan itu bisa Rp1 miliar. Jujur ayah David tidak mampu," tuturnya.

Dia menambahkan, David harus menjalani terapi di rumah, yang memakan biaya besar dan keluarga hanya bisa menjalankannya sampai 3 bulan saja. Bahkan, perawat yang sebelumnya ada 2 orang kini hanya tinggal 1 orang.