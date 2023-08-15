Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiba di PN Jaksel, Mario Dandy Siap Dengarkan Tuntutan Jaksa

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |10:52 WIB
Tiba di PN Jaksel, Mario Dandy Siap Dengarkan Tuntutan Jaksa
Mario Dandy hadiri sidang tuntutan di PN Jaksel, Selasa (15/8/2023). (MPI/Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandy dan Shane Lukas pada Selasa (15/8/2023). Tampak Mario dan Shane kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Mario pun siap mendengarkan tuntutannya.

Berdasarkan pantauan, tampak Mario Dandy dan Shane Lukas tiba di PN Jakarta Selatan pada sekira pukul 10.10 WIB. Keduanya datang ke PN Jakarta Selatan dengan diantar menggunakan mobil dari kejaksaan.

Mario dan Shane lantas digiring memasuki ruang tahanan PN Jakarta Selatan oleh tim dari kejaksaan dan kepolisian. Mario Dandy lalu digiring ke ruangan sidang utama PN Jakarta Selatan guna mendengarkan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tampak Mario lebih dahulu menjalani persidangan beragendakan pembacaan tuntutan itu yang dimulai pada Selasa (15/8/2023) sekira pukul 10.30 WIB.

Sementara Shane masih berada di ruang tahanan PN Jaksel menantikan gilirannya menghadapi sidang pembacaan tuntutan oleh Jaksa. Sidang tuntutan ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut Sujono.

Telah hadir di ruang persidangan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan tim pengacara terdakwa Mario Dandy. Sementara dari kubu David Ozora dihadiri pengacaranya yakni Melissa Anggraeni.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement