HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terimbas Bakar Sampah, Gudang Mebel dan Percetakan di Kapuk Muara Ludes Terbakar

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |10:57 WIB
Terimbas Bakar Sampah, Gudang Mebel dan Percetakan di Kapuk Muara Ludes Terbakar
Gudang mebel dan percetakan di Jakarta Utara hangus terbakar (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Vikamas Tengah RT 05/ RW 03, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Sebuah gudang percetakan terbakar pada Selasa (15/8/2023) pagi.

Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Utara Abdul Wahid mengatakan pihaknya mendapat informasi dari warga pada 04.00 WIB.

"Pada pagi tadi kami mendapat informasi dari warga, bahwa ada dua bangunan baik gudang mebel sama gudang percetakan kardus," Kata Wahid saat dikonfirmasi pada Selasa (15/8/2023).

Mendapat informasi tersebut, Wahid mengatakan pihaknya langsung menerjunkan 11 unit pemadam dari Jakarta Utara dibantu dua unit pemadam dengan 52 personil," Ungkapnya.

