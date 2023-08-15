Polisi Usut Konten Jilat Es Krim Selebgram Oklin Fia

JAKARTA - Selebgram dan seleb Tiktok Oklin Fia dilaporkan ke polisi akibat konten jilat es krim di depan kemaluan pria yang viral di media sosial (medsos). Polisi kini mulai menyelidiki kasus tersebut.

“LP-nya baru turun di penyidiknya, krimsus, jadi prosesnya baru berjalan,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Hady Saputra saat dihubungi awak media, Selasa (15/8/2023).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan, pelapor melaporkan selebgram Oklin Fia buntut konten videonya yang menjilat es krim sambil berjongkok di depan pria. Video itu kemudian diunggah di medsos.

Ia menyebutkan, pihaknya akan mengumpulkan berbagai keterangan untuk kemudian melakukan gelar perkara guna menentukan ada atau tidaknya pidana terkait laporan tersebut.

“Masih dilaksanakan proses penyelidikan untuk membuktikan benar atau tidaknya, meskipun kita lihat betul di IG itu seperti itu. Tapi kan kita enggak boleh menilai apakah depan kelamin pria dalam artian terbuka atau tidak. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, akibat video konten menjilat es krim sambil berjongkok di depan pria, selebgram Oklin Fia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin (14/8/2023).