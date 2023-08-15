Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Usut Konten Jilat Es Krim Selebgram Oklin Fia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:30 WIB
Polisi Usut Konten Jilat Es Krim Selebgram Oklin Fia
Polisi usut konten jilat es krim selebgram Oklin Fia. (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram dan seleb Tiktok Oklin Fia dilaporkan ke polisi akibat konten jilat es krim di depan kemaluan pria yang viral di media sosial (medsos). Polisi kini mulai menyelidiki kasus tersebut.

“LP-nya baru turun di penyidiknya, krimsus, jadi prosesnya baru berjalan,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Hady Saputra saat dihubungi awak media, Selasa (15/8/2023).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan, pelapor melaporkan selebgram Oklin Fia buntut konten videonya yang menjilat es krim sambil berjongkok di depan pria. Video itu kemudian diunggah di medsos.

Ia menyebutkan, pihaknya akan mengumpulkan berbagai keterangan untuk kemudian melakukan gelar perkara guna menentukan ada atau tidaknya pidana terkait laporan tersebut.

“Masih dilaksanakan proses penyelidikan untuk membuktikan benar atau tidaknya, meskipun kita lihat betul di IG itu seperti itu. Tapi kan kita enggak boleh menilai apakah depan kelamin pria dalam artian terbuka atau tidak. Kita perlu menyelidiki lebih lanjut,” ujarnya.

Sebelumnya, akibat video konten menjilat es krim sambil berjongkok di depan pria, selebgram Oklin Fia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin (14/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085483//oklin_fia-IfNv_large.jpg
9 Selebgram Tersandung Kasus Penistaan Agama dari Hina Yesus hingga Makan Kriuk Babi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement