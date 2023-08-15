Warga Geger Temukan Mayat Penuh Luka di Pasar Minggu, Diduga Korban Pembunuhan

JAKARTA - Sosok mayat pria berinisial MSD ditemukan di pinggiran Jalan sekitar Komplek Kantor Kementrian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/8/2023) jelang subuh tadi. Mayat tersebut diduga dibuang oleh seseorang menggunakan mobil. Di tubuh mayat itu dipenuhi luka.

"Selasa dini hari pukul 03.30 WIB anggota mendapatkan laporan dari warga ditemukan sesorang yang diduga sudah meninggal dunia di Jalan Kompleks Pertanian Pasar Minggu," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Irwandhy Idrus pada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, polisi lantas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi temuan mayat tersebut. Sementara jenazah korban dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan, untuk divisum.

Sementara itu, Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Rusit Malaka menerangkan, korban ditemukan tak bernyawa dalam posisi tergeletak di pinggiran jalan. Di badannya terdapat luka dan berdarah.

Polisi menemukan sejumlah identitas di tubuh korban, seperti KTP, SIM B11 Umum, BPKS, dan uang tunai. Diketahui korban berinisial MSD, menggunakan kaus merah dan celana panjang cokelat.

"Ditemukan luka di bagian dada kanan, luka di bagian jidat kiri, dan luka memar di bagian punggung," tuturnya.