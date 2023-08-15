Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Geger Temukan Mayat Penuh Luka di Pasar Minggu, Diduga Korban Pembunuhan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |11:40 WIB
Warga Geger Temukan Mayat Penuh Luka di Pasar Minggu, Diduga Korban Pembunuhan
Warga geger temukan mayat pria di Pasar Minggu. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Sosok mayat pria berinisial MSD ditemukan di pinggiran Jalan sekitar Komplek Kantor Kementrian Pertanian (Kementan), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/8/2023) jelang subuh tadi. Mayat tersebut diduga dibuang oleh seseorang menggunakan mobil. Di tubuh mayat itu dipenuhi luka.

"Selasa dini hari pukul 03.30 WIB anggota mendapatkan laporan dari warga ditemukan sesorang yang diduga sudah meninggal dunia di Jalan Kompleks Pertanian Pasar Minggu," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Irwandhy Idrus pada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Menurutnya, polisi lantas melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi temuan mayat tersebut. Sementara jenazah korban dibawa ke RS Fatmawati, Jakarta Selatan, untuk divisum.

Sementara itu, Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Rusit Malaka menerangkan, korban ditemukan tak bernyawa dalam posisi tergeletak di pinggiran jalan. Di badannya terdapat luka dan berdarah.

Polisi menemukan sejumlah identitas di tubuh korban, seperti KTP, SIM B11 Umum, BPKS, dan uang tunai. Diketahui korban berinisial MSD, menggunakan kaus merah dan celana panjang cokelat.

"Ditemukan luka di bagian dada kanan, luka di bagian jidat kiri, dan luka memar di bagian punggung," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172798/penangkapan-Yd1W_large.jpg
Geger! Nenek 75 Tahun Simpan Jasad Putrinya dalam Freezer Selama Dua Dekade
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/338/3168193/mayat-Daq4_large.jpg
Geger! Mr X Ditemukan Tewas Mengambang di Aliran Kalimalang Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/12/338/3162299/mayat-qg8A_large.jpg
Tragis, 2 Siswa SD di Bekasi Tewas Tenggelam saat Ikut Ekstrakurikuler Renang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/340/3161873/mayat-m9KA_large.jpg
Geger, Mayat Pria Membusuk Ditemukan Dalam Mobil Sedan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/610/3161753/luka-Stwl_large.jpg
Pria 22 Tahun Ditemukan Tewas dengan 16 Tusukan dan 2 Luka Tembak di Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160408/mayat-COVs_large.jpg
Geger Penemuan Mayat Tanpa Kepala Terombang-ambing di Pantai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement