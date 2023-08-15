Imbas Kebakaran di Tendean, Transjakarta Sediakan Halte Sementara

JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menyediakan halte sementara untuk menggantikan Halte Tendean yang terbakar pada Senin (14/8/2023) sore. Halte sementara itu terletak di sebelah Halte Tendean.

“Iya ada halte sementara di samping Halte Tendean untuk tetap bisa melayani pelanggan Transjakarta,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Wibowo saat dihubungi awak media, Selasa (15/8/2023).

Wibowo menjelaskan, pihaknya masih menghitung kerugian material akibat kebakaran Halte Tendean yang terletak di Jalan Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan.

“Seluruhnya (penghitungan kerugian) masih dalam proses,” tuturnya.

Sebelumnya, Halte Transjakarta Kapten Tendean, Mampang, Jakarta Selatan, terbakar pada Senin (14/8/2023). Kebakaran itu diduga disebabkan korsleting pada alat charging attraction. Namun untuk memastikan penyebab kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian.