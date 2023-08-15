Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sidang Tuntutan, Jaksa: Tak Ada yang Bisa Menghapus Kesalahan Mario Dandy!

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |12:23 WIB
Sidang Tuntutan, Jaksa: Tak Ada yang Bisa Menghapus Kesalahan Mario Dandy!
Mario Dandy dalam sidang tuntutan kasus penganiayaan terhadap David Ozora. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) tengah membacakan tuntutannya di persidangan pada terdakwa kasus penganiayaan David Ozora, Mario Dandy pada Selasa (15/8/2023) ini. Jaksa pun menilai tidak ada hal yang mampu menghapus kesalahan terdakwa Mario Dandy dalam kasus tersebut.

Awalnya Jaksa mengungkapkan bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa Mario Dandy dinilai mampu menjawab pertanyaan dengan baik selama menjalani proses persidangan. Selain itu, terdakwa Mario Dandy dinilai selalu dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani selama menjalani proses sidang terkait kasus penganiayaan berat berencana David Ozora.

"Mario Dandy sebagaimana fakta hukum dalam proses menjalani proses persidangan dari pembacaan surat dakwaan sampai hari ini pembacaan tuntutan, terdakwa Mario Dandy mengerti dan memahami serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang dikemukakan kepadanya," ujar Jaksa di persidangan, Selasa (15/8/2023).

"Dan selama menjalani persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dalam menjalani proses persidangan," tutur Jaksa lagi.

Jaksa menambahkan, dengan ditemukannya fakta hukum tersebut, maka tidak ada hal yang dapat menghapus kesalahan Mario Dandy dalam penganiayaan berat berencana David Ozora.

"Terdakwa Mario Dandy dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri Mario Dandy yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa," kata Jaksa.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement