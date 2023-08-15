Polisi Dalami Penemuan Mayat di Pasar Minggu, Diduga Korban Pembunuhan

JAKARTA - Polisi mendalami temuan mayat pria berinisial MSD yang menggegerkan warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pada Selasa (15/8/2023) dini hari di pinggir jalan dekat Kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Polisi belum bisa memastikan apakah korban tewas dibunuh.

"Masih kami dalami lebih lanjut saat ini," ujar Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Kompol Irwandhy Idrus pada wartawan, Selasa (15/8/2023).

Ia mengatakan, polisi bakal memeriksa saksi lebih lanjut guna mengetahui pasti kronologi temuan mayat di sekitar kantor Kementerian Pertanian itu.

Sementara itu, Kapolsek Pasar Minggu, Kompol Rusit Malaka menerangkan, korban ditemukan tak bernyawa dalam posisi tergeletak di pinggiran jalan. Di badannya terdapat luka dan berdarah.

Polisi menemukan sejumlah identitas di tubuh korban, seperti KTP, SIM B11 Umum, BPKS, dan uang tunai. Diketahui korban berinisial MSD, menggunakan kaus merah dan celana panjang cokelat.

"Ditemukan luka di bagian dada kanan, luka di bagian jidat kiri, dan luka memar di bagian punggung," tuturnya.